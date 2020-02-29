2020-02-29T18:04:12+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле во время игр в заброшенном здании погиб 12-летний подросток

На месте трагедии работали спецслужбы города
Лика ИСАЕВА
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На место трагедии выезжали сотрудники спецслужб Йошкар-ОлыНа место трагедии выезжали сотрудники спецслужб Йошкар-ОлыФото: Из материалов пресс-службы
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Страшная трагедия произошла 28 февраля примерно в 16.00 в поселке Семеновка столицы Марий Эл. По предварительным данным, группа подростков в возрасте 11-13 лет играла в заброшенном производственном здании. В полу и потолке были многочисленные провалы, и в один из них упал 12-летний мальчик. Он упал со второго на первый этаж с высоты примерно 4-х метров. Травмы оказались смертельные и ребенок кончался на месте.

К зданию выехали сотрудники всех спецслужб города. По факту гибели мальчика проводится доследственная проверка, сообщили собственные источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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