В Йошкар-Оле после гибели в бассейне девушки возбудили уголовное дело

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:46:07+03:00

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Во время посещения бассейна во Дворце водных видов спорта в столице Марий Эл 20 февраля утонула 24-летняя девушка. Во время предварительного расследования по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которого погиб человек", выяснилось, что в бассейне часто пускали поплавать посторонних. При этом инструктора по плаванию рядом не было. Вот в одно из таких занятий и погибла йошкаролинка.

Прокуратура республики проверила основания для возбуждения уголовного дела, и признала их обоснованными.

ИСТОЧНИК KP.RU