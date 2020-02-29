В Йошкар-Оле после гибели в бассейне девушки возбудили уголовное дело
Во время посещения бассейна во Дворце водных видов спорта в столице Марий Эл 20 февраля утонула 24-летняя девушка. Во время предварительного расследования по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которого погиб человек", выяснилось, что в бассейне часто пускали поплавать посторонних. При этом инструктора по плаванию рядом не было. Вот в одно из таких занятий и погибла йошкаролинка.
Прокуратура республики проверила основания для возбуждения уголовного дела, и признала их обоснованными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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