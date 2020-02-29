2020-02-29T16:57:03+03:00
Общество

Юных татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя Росгвардия»

Имена победителей объявят 27 марта
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Дети смогут участвовать во Всероссийском конкурсе "Моя Росгвардия"Дети смогут участвовать во Всероссийском конкурсе "Моя Росгвардия"Фото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

Всех юных жителей республики приглашают принять участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя Росгвардия». Прием заявок продолжается на официальном сайте ведомства.

- Этот конкурс проводится уже в четвертый раз, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Главная цель мероприятия - привлечение детей и подростков к творческому осмыслению профессии защитника Отечества в жизни своей семьи.

Для того, чтобы принять участие в состязании, необходимо написать короткий рассказ, а также создать тематическую иллюстрацию или фотоколлаж к нему на тему одной из номинаций:

- «Потомки Великой Победы»: работы должны быть посвящены родственникам участников Конкурса - ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны;

- «Росгвардия в жизни моей семьи»: в работах необходимо раскрыть значимость профессии военнослужащего или сотрудника Росгвардии для семьи участника, иллюстрации служебной деятельности, описание подвига и другие.

Победителей будут определять в возрастных группах от 7 до 12 и 13 до 17 лет.

Итоги конкурса подведут 27 марта в День войск национальной гвардии Российской Федерации. Работы победителей опубликуют на официальном сайте ведомства. Кроме того, лучшие рассказы войдут в буклет «Росгвардия глазами детей - 2020».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юных татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя Росгвардия»
Татарстанский спортсмен завоевал «золото» этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду
МЧС Татарстана о пожаре в монастыре: площадь возгорания составила 2 "квадрата"
Из Казани при поддержке Рустама Минниханова в Турцию на реабилитацию отправились дети с диагнозом ДЦП
Глава Роспотребнадора Татарстана рассказала о самочувствии эвакуированных с судна Diamond Princess
В Казани из окон келий Иоанно-Предтеченского мужского монастыря повалил дым
В Чебоксарах с высоты 9-го этажа снег упал на голову подростка
ВТБ обеспечил процессинг платежей и предоставил проектное финансирование в тематическом парке «Остров Мечты»
Новый Генплан Казани до 2040 года принят городскими депутатами
Президент Татарстана выделил 15 миллионов рублей на казанские метробусы: где они появятся в первую очередь
СУ СКР Татарстана: после того, как охраннику стало плохо, он насмерть забил свою мать
Мэр Казани о возможности принять Суперкубок УЕФА: «Нам это под силу»
Перед началом весны 2020 Казань бьет температурные рекорды и какая погода будет в начале марта
В Казани полицейские нашли в нарколаборатории пистолеты, ножи и кастеты
Минздрав Татарстана: состояние эвакуированных в Казань туристов из-за коронавируса удовлетворительное
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
В Ульяновске уволилась директор школы, в которой ученик пырнул ножом педагога
В Чувашии огласили приговор двум девушкам-подросткам, которые зарезали обидчика
Массовые перебои с водой в Казани: отключат на целые сутки
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
Хоккеист «Ак Барса» вошел в символическую сборную молодых игроков по итогам регулярного чемпионата КХЛ
Три автобусных маршрута в Казани на Масленицу будут работать по графику буднего дня
У школьного повара обнаружили туберкулез, всем ученикам и учителям назначено обследование