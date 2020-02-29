Юных татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя Росгвардия»

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:57:03+03:00

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Всех юных жителей республики приглашают принять участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя Росгвардия». Прием заявок продолжается на официальном сайте ведомства.

- Этот конкурс проводится уже в четвертый раз, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Главная цель мероприятия - привлечение детей и подростков к творческому осмыслению профессии защитника Отечества в жизни своей семьи.

Для того, чтобы принять участие в состязании, необходимо написать короткий рассказ, а также создать тематическую иллюстрацию или фотоколлаж к нему на тему одной из номинаций:

- «Потомки Великой Победы»: работы должны быть посвящены родственникам участников Конкурса - ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны;

- «Росгвардия в жизни моей семьи»: в работах необходимо раскрыть значимость профессии военнослужащего или сотрудника Росгвардии для семьи участника, иллюстрации служебной деятельности, описание подвига и другие.

Победителей будут определять в возрастных группах от 7 до 12 и 13 до 17 лет.

Итоги конкурса подведут 27 марта в День войск национальной гвардии Российской Федерации. Работы победителей опубликуют на официальном сайте ведомства. Кроме того, лучшие рассказы войдут в буклет «Росгвардия глазами детей - 2020».

ИСТОЧНИК KP.RU