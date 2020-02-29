Юных татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя Росгвардия»
Всех юных жителей республики приглашают принять участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя Росгвардия». Прием заявок продолжается на официальном сайте ведомства.
- Этот конкурс проводится уже в четвертый раз, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Главная цель мероприятия - привлечение детей и подростков к творческому осмыслению профессии защитника Отечества в жизни своей семьи.
Для того, чтобы принять участие в состязании, необходимо написать короткий рассказ, а также создать тематическую иллюстрацию или фотоколлаж к нему на тему одной из номинаций:
- «Потомки Великой Победы»: работы должны быть посвящены родственникам участников Конкурса - ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны;
- «Росгвардия в жизни моей семьи»: в работах необходимо раскрыть значимость профессии военнослужащего или сотрудника Росгвардии для семьи участника, иллюстрации служебной деятельности, описание подвига и другие.
Победителей будут определять в возрастных группах от 7 до 12 и 13 до 17 лет.
Итоги конкурса подведут 27 марта в День войск национальной гвардии Российской Федерации. Работы победителей опубликуют на официальном сайте ведомства. Кроме того, лучшие рассказы войдут в буклет «Росгвардия глазами детей - 2020».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»