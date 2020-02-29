Татарстанский спортсмен завоевал «золото» этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:10:29+03:00

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В канадском Монреале проходят соревнования - этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду. Среди спортсменов - татарстанцы, и выступления одного из них - Никиты Шлейхера, проходит с триумфом. В составе мужской команда прыгунов с трамплина он и его коллега Евгений Кузнецов завоевали "золотые" медали.

Состязания проходят с 28 февраля по 1 марта, в них принимают участие 72 сильнейших спортсмена из 12 стран.

- Шлейхер в дуэте с Евгением Кузнецовым стал обладателем золотой медали в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. По итогам шести прыжков россияне на 6,21 балла обошли пару из Великобритании, которую составили олимпийский чемпион 2016 года в данном виде программы Джек Ло и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Дэниел Гудфеллоу, - сообщили в министерстве спорта Татарстана.

Тройка победителей выглядит так:

1. Никита Шлейхер / Евгений Кузнецов (Россия) – 421,95;

2. Джек Ло / Дэниел Гудфеллоу (Великобритания) – 415,74;

3. Яэль Кастильо / Хуан Мануэль Селайа (Мексика) – 407,22.

ИСТОЧНИК KP.RU