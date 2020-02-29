МЧС Татарстана о пожаре в монастыре: площадь возгорания составила 2 "квадрата"

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:31:47+03:00

Погибших и пострадавших в происшествии нет

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности возгорания сегодня, 29 февраля, в одном из корпусов Иоанно-Предтеченского мужского монастыря на улице Баумана в столице республики. МЧС Татарстана сообщает, что сообщение о задымление поступило по телефону "112".

Подразделения реагировали по рангу пожара № 2, но, когда на место ЧП приехали первые экипажи и провели разведку, ранг пожара был понижен до № 1 БИС.

На месте было установлено, что происходит горение в подробности помещении одного из зданий на втором этаже двухэтажного строения.

- Возгорание произошло на площади 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU