2020-02-29T14:31:47+03:00
Происшествия

МЧС Татарстана о пожаре в монастыре: площадь возгорания составила 2 "квадрата"

Погибших и пострадавших в происшествии нет
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Стали известны подробности возгорания сегодня, 29 февраля, в одном из корпусов Иоанно-Предтеченского мужского монастыря на улице Баумана в столице республики. МЧС Татарстана сообщает, что сообщение о задымление поступило по телефону "112".

Подразделения реагировали по рангу пожара № 2, но, когда на место ЧП приехали первые экипажи и провели разведку, ранг пожара был понижен до № 1 БИС.

На месте было установлено, что происходит горение в подробности помещении одного из зданий на втором этаже двухэтажного строения.

- Возгорание произошло на площади 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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