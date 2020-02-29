МЧС Татарстана о пожаре в монастыре: площадь возгорания составила 2 "квадрата"
Стали известны подробности возгорания сегодня, 29 февраля, в одном из корпусов Иоанно-Предтеченского мужского монастыря на улице Баумана в столице республики. МЧС Татарстана сообщает, что сообщение о задымление поступило по телефону "112".
Подразделения реагировали по рангу пожара № 2, но, когда на место ЧП приехали первые экипажи и провели разведку, ранг пожара был понижен до № 1 БИС.
На месте было установлено, что происходит горение в подробности помещении одного из зданий на втором этаже двухэтажного строения.
- Возгорание произошло на площади 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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