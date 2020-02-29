Глава Роспотребнадора Татарстана рассказала о самочувствии эвакуированных с судна Diamond Princess

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:35:14+03:00

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В Республиканской клинической инфекционной больнице продолжается карантин для бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, где были зафиксированы сотни случаев заражение коронавирусом. Судно простояло на карантине в японской Йокогаме 14 дней, после чего части путешественников позволили сойти на берег. На борту судна находились 24 россиянина, и восемь из них, в том числе четверых жителей Казани, доставили в столицу Татарстана. Все они находятся на карантине в РКИБ. Про состояние их здоровья рассказывают в министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре Татарстана.

Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор республики, сообщила, что состояние здоровья и все жизненные показатели у экс-пассажиров судна в норме.

Казанцы не тревожатся из-за прибытия в мегаполис экс-пассажиров судна.

ИСТОЧНИК KP.RU