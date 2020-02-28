Новый Генплан Казани до 2040 года принят городскими депутатами

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:28:06+03:00

Перед этим проект был согласован на федеральном и региональном уровнях

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В эту пятницу депутаты Казгордумы проголосовали за принятие проекта нового Генплана развития Казани до 2040 года. На основании этого документа в городе начнут разрабатывать, в том числе, и новые правила застройки.

Утверждается, что проект был согласован как на федеральном, так и на региональном уровнях.

На заседании Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин напомнил о многочисленных обсуждениях нового Генплана с горожанами и чиновниками. Отметим, что жители казанского поселка Дербышки до сих пор против данного проекта. Так, за все время работы над ним в мэрию Казани от горожан поступило более 6 тысяч обращений.

В итоге новый Генплан Казани до 2040 года принят и вступит в силу с момента его публикации в сборнике документов Исполкома города.

ИСТОЧНИК KP.RU