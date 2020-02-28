2020-02-28T19:28:06+03:00
Общество

Новый Генплан Казани до 2040 года принят городскими депутатами

Перед этим проект был согласован на федеральном и региональном уровнях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

В эту пятницу депутаты Казгордумы проголосовали за принятие проекта нового Генплана развития Казани до 2040 года. На основании этого документа в городе начнут разрабатывать, в том числе, и новые правила застройки.

Утверждается, что проект был согласован как на федеральном, так и на региональном уровнях.

На заседании Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин напомнил о многочисленных обсуждениях нового Генплана с горожанами и чиновниками. Отметим, что жители казанского поселка Дербышки до сих пор против данного проекта. Так, за все время работы над ним в мэрию Казани от горожан поступило более 6 тысяч обращений.

В итоге новый Генплан Казани до 2040 года принят и вступит в силу с момента его публикации в сборнике документов Исполкома города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ обеспечил процессинг платежей и предоставил проектное финансирование в тематическом парке «Остров Мечты»
Новый Генплан Казани до 2040 года принят городскими депутатами
Президент Татарстана выделил 15 миллионов рублей на казанские метробусы: где они появятся в первую очередь
СУ СКР Татарстана: после того, как охраннику стало плохо, он насмерть забил свою мать
Мэр Казани о возможности принять Суперкубок УЕФА: «Нам это под силу»
Перед началом весны 2020 Казань бьет температурные рекорды и какая погода будет в начале марта
В Казани полицейские нашли в нарколаборатории пистолеты, ножи и кастеты
Минздрав Татарстана: состояние эвакуированных в Казань туристов из-за коронавируса удовлетворительное
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
В Ульяновске уволилась директор школы, в которой ученик пырнул ножом педагога
В Чувашии огласили приговор двум девушкам-подросткам, которые зарезали обидчика
Массовые перебои с водой в Казани: отключат на целые сутки
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
Хоккеист «Ак Барса» вошел в символическую сборную молодых игроков по итогам регулярного чемпионата КХЛ
Три автобусных маршрута в Казани на Масленицу будут работать по графику буднего дня
У школьного повара обнаружили туберкулез, всем ученикам и учителям назначено обследование