2020-02-28T19:08:59+03:00
Общество

Президент Татарстана выделил 15 миллионов рублей на казанские метробусы: где они появятся в первую очередь

До этого о введении этого вида транспорта пока говорили только в Уфе и Волгограде, но лишь Казань продвинулась в этом вопросе дальше всех
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин сообщил местным депутатам, что президент Татарстана Рустам Минниханов выделил городу на внедрение метробусов 15 миллионов рублей. Отметим, что этого как раз должно хватить только на разработку концепции пилотных маршрутов нового для Казани общественного транспорта.

По словам Метшина, сейчас идет просчет транспортных потоков в городе и в плане появления метробусов на первом месте жилкомплекс «Салават Купере». Проект по маршруту может быть уже готов этим летом.

СПРАВКА КП

Сразу оговоримся, что метробус не имеет никакого отношения к метро. Это полностью наземный транспорт. Основное отличие от обычного автобуса – наличие выделенной полосы, на которую не может попасть ни один другой вид транспорта.

Отметим, что метробусы очень популярны в ряде стран. В частности, их начали использовать в Бразилии еще в 80-х годах прошлого века. Также линии метробусов есть, например, в некоторых городах США, Аргентины и Колумбии. Колесят они и по улицам израильской Хайфы, и турецкого Стамбула.

В России метробусы пока не столь популярны. До Казани о возможности появления данного вида транспорта говорили только в Уфе и Волгограде. Но в итоге в этом вопросе дальше всех, видимо, продвинулась именно столица Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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