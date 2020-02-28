СУ СКР Татарстана: после того, как охраннику стало плохо, он насмерть забил свою мать

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:50:40+03:00

Мужчина сначала не хотел признавать свою причастность к совершению преступления. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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По факту обнаружения тела 60-летней женщины в ее квартире в Набережных Челнах уголовное дело было возбуждено еще 22 февраля. Сейчас же следователи сообщают, что задержанный за ее смертельное избиение сын помещен под домашний арест.

На данный момент следователи восстановили картину произошедшего. Так, по их версии, за день до гибели женщины ее 32-летний сын, работавший охранником, почувствовал себя плохо и был вынужден вернуться домой. Там мужчину ждала его пьяная мать. Женщина стала просить денег. За что была избита сыном, который после этого ушел в больницу. Когда он оттуда вернулся, то лег спать. Лишь на утро охранник понял, что его мать не подает признаков жизни, тогда-то он и вызвал полицию.

- Первоначально причастность к совершению преступления мужчина не признал, однако под давлением собранных доказательств дал признательные показания. Судом, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU