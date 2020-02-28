Мэр Казани о возможности принять Суперкубок УЕФА: «Нам это под силу»

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:26:29+03:00

Какой город будет окончательно выбран для футбольного праздника мирового уровня станет известно на следующей неделе

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В эту пятницу на заседании Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил, что у города есть все шансы победить в конкурсе на выбор места проведения Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 годах.

Кандидатура Казани была поддержана на федеральном уровне. Окончательные итоги конкурса объявят в Швейцарии в начале следующей недели. Со столицей Татарстана за право проведения футбольного праздника мирового уровня соревнуются Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

- Уверены, что мы и эту планку вместе сможем взять, нам это под силу, – заявил мэр Казани Ильсур Метшин, оценивая шансы города на победу.

СПРАВКА

Суперкубок УЕФА – это официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU