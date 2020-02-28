Перед началом весны 2020 Казань бьет температурные рекорды и какая погода будет в начале марта

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:05:44+03:00

А пока в ближайшие сутки татарстанцам стоит приготовиться к сильному дождю мокрому снегу, метели и ветру до 18 м/с

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Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, вчера (27 февраля) Казань едва не побила свой температурный рекорд 2008 года – 2,6 градусов тепла. А сегодня (28 февраля) рекорд все же был побит. Так, в эту пятницу столбики термометров показали +5,6 градусов, против +5 в 1990 году.

В то же время Гидрометцентр Татарстана предупреждает, в эту субботу, 29 февраля, в республике ожидаются сильные осадки – дождь, снег, в том числе и мокрый, а также метель (в Казани - ночью и утром).

Все это может сопровождаться сильным ветром с порывами до 18 м/с и туманом. Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах. Ожидается образование снежной каши и гололедицы. Температура воздуха днем будет в пределах от -1 до +4 градусов.

В первый же день весны 2020 – 1 марта, синоптики пророчат татарстанцам освобождение от осадков – их особо не предвидится. Ночью ожидается от -1 до -6, а днем максимум – от -2 до +2.

Далее в начале марта прогнозируется повышение температуры воздуха. Так, днем в понедельник и вторник столбики могут показать до +4 градусов. Осадки если и будут, то небольшие.

А 4 марта, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем от 0 до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU