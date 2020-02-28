Минздрав Татарстана: состояние эвакуированных в Казань туристов из-за коронавируса удовлетворительное
По данным на 28 февраля, состояние восьмерых российских туристов, которых эвакуировали в Казань из-за коронавируса, оценивается как удовлетворительное.
- Признаков проявления инфекционного заболевания нет. У пациентов не зафиксировано повышение температуры, кашля, насморка и других проявлений. Медицинский персонал, находящийся с пациентами, также чувствует себя нормально, - сообщили в Минздраве Татарстана.
Напомним, 23 февраля пассажиров с лайнера Diamond Princess из-за коронавируса спецрейсом привезли в Казань, где тут же поместили под карантин в местную инфекционную больницу.
В итоге из восьми человек только у трех подтвердилось наличие короновируса, но заболевание протекает в легкой форме. Пока туристы, как и лечащие их врачи, продолжают находиться в полной изоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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