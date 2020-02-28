Хоккеист «Ак Барса» вошел в символическую сборную молодых игроков по итогам регулярного чемпионата КХЛ
На счету Артема Галимова 8 победных шайб в нынешнем сезоне
Фото: ХК "Ак Барс".
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов вошёл в символическую сборную лучших игроков КХЛ до 21 года по итогам регулярного чемпионата.
20-летний нападающий в 54 матчах сезона забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Также Галимов делит с Дмитрием Яшкиным из московского «Динамо» лидерство в лиге по количеству победных шайб – у них по 8 решающих голов.
Помимо Артёма Галимова в символическую сборную вошли также Пётр Кочетков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА), Макар Хабаров («Северсталь»), Кирилл Марченко (СКА), Николай Коваленко («Локомотив»).
ИСТОЧНИК KP.RU