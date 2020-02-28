Три автобусных маршрута в Казани на Масленицу будут работать по графику буднего дня

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:13:58+03:00

Таким образом, у горожан будет больше возможности добраться до места проведения праздника

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1 марта в Казани, как и в других городах страны отметят Масленицу. В столице Татарстана основные праздничные гулянья пройдут в районе озера Лебяжье. Чтобы горожане смогли быстрее добраться до места проведения праздника, три автобусных маршрута, №36, 46 и 72 будут работать по графику буднего дня.

В день проведения праздничных мероприятий будет усилена работа общественного транспорта, следующего до лесопарка. Так, до остановки «Лебяжье» будут курсировать 23 автобуса маршрута №36, 28 автобусов маршрута №46 и 21 автобус маршрута №72. Среднее ожидание составит не более 10 минут.

Для гостей на личном автотранспорте предусмотрены бесплатные парковочные места вдоль Горьковского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU