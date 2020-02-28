В Чувашии водитель хотел купить "блатной" номер "777" и лишился денег

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:22:53+03:00

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39-летний житель Батыревского района республики захотел для своего автомобиля получить "блатной" госномер, но в ГИБДД Чувашии ими не торгуют. Все номера для автомобилей их владельцы получают в результате случайного подбора.

Но мужчина нашел выход. В интернете он наткнулся на объявление о продаже заветного госномера: "777". За "счастливые" цифры для машины просили недорого - всего 80 тысяч рублей. Продавец предложил встретиться с покупателем возле здания ГИБДД Чебоксарского района республики, но только после получения предоплаты - 49 тысяч рублей.

Автомобилист перевел деньги, пришел к зданию ГИБДД, но продавца номера там так и не дождался. Поняв, что его обманули, мужчина пошел в отделение полиции. Там он написал заявление о мошенничестве. Сообщает МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU