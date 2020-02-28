От Юдино до Дербышек: в 2020 году в Казани обустроят шесть общественных пространств

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:55:18+03:00

В прошлом году работы по благоустройству прошли в восьми общественных пространствах города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В эту пятницу на отчетной сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщил депутатам, что в 2020 году в городе будет благоустроено шесть общественных пространств.

Так, работы пройдут в парке «Черное озеро», сквере на улице Авангардная, на территории ДК железнодорожников в Юдино и около ДК им.Саид-Галиева в Дербышках, а также на Юнусовской площади.

Не забыли и про набережную озера Нижний Кабан. Там стартует второй этап реконструкции. Будут благоустроены два участка: со стороны улицы Марджани; от театра имени Камала и до памятника Марджани; со стороны улицы Салимжанова, от здания «Планеты фитнес» и до улицы Назарбаева.

Отметим, что в 2019 году в городе благоустроили восемь подобных общественных пространств. На эти работы было направлено почти 1,5 миллиарда рублей. Во сколько обойдется благоустройство парков, скверов и набережной в этом году, официально пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU