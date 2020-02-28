2020-02-28T11:31:29+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" пьяный пешеход выскочил на дорогу перед легковушкой

Мужчину сбила машина, но он выжил
Лика ИСАЕВА
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Помимо травм пешеход получил еще и штраф от ГИБДД.Помимо травм пешеход получил еще и штраф от ГИБДД.
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27 февраля, в четверг, в 18.20 на 661 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" в районе поселка Чиршкасы Чебоксарского района республики. По предварительной информации ГИБДД, пьяный пешеход неожиданно выскочил на проезжую часть и попал под колеса отечественной легковушки "Лады Калины".

Пострадавшего 38-летнего мужчину госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

При разборе ДТП полицейские выяснилось, что правила дорожного движения здесь нарушил пешеход - он находился на дороге без светоотражающих элементов на одежде. Так, что в добавок пострадавшему еще и выписали штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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