В Татарстане голова пятилетнего мальчика застряла в туалетном горшке
В четверг, 27 февраля, по телефону "112" позвонила жительница Альметьевска. По словам женщины, ее пятилетний сын во время игры засунул свою голову в пластмассовый туалетный горшок, а она там застряла. Самостоятельно вызволить ребенка женщина не может и просит помощи.
На вызов выехали сотрудники МЧС Татарстана. Они сумели помочь ребенку и освободили его голову из пастмассового плена. По предварительным данным, мальчик в медицинской помощи не нуждается. Его передали взволнованной родительнице и порекомендовали безопасные и нетравмирующие игры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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