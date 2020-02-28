2020-02-28T11:05:49+03:00
Происшествия

В Татарстане голова пятилетнего мальчика застряла в туалетном горшке

Из "плена" его освободили спасатели
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В четверг, 27 февраля, по телефону "112" позвонила жительница Альметьевска. По словам женщины, ее пятилетний сын во время игры засунул свою голову в пластмассовый туалетный горшок, а она там застряла. Самостоятельно вызволить ребенка женщина не может и просит помощи.

На вызов выехали сотрудники МЧС Татарстана. Они сумели помочь ребенку и освободили его голову из пастмассового плена. По предварительным данным, мальчик в медицинской помощи не нуждается. Его передали взволнованной родительнице и порекомендовали безопасные и нетравмирующие игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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