В Казани спасатели освободили запертого в машине годовалого ребенка
Сообщение о том, что во дворе одного из домов в столице Татарстана в салоне иномарки "ДЭУ" заблокирован годовалый ребенок, поступило 27 февраля в 14.30 по телефону "112" от отца годовалой девочки.
На вызов приехала дежурная группа ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Мужчина рассказал им, что вышел из салона, и двери в автомобиль оказались заблокированы из-за сбоя сигнализации. В это время в салоне его иномарки осталась в детском удерживающем устройстве маленькая дочка.
Выехав на место, спасатели сумели аккуратно вскрыть автомобиль. Они передали девочку встревоженному отцу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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