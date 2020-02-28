В Чувашии на трассе М7 водитель погиб разговаривая по телефону за рулем

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:35:53+03:00

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Смертельная авария произошла в среду, 26 февраля, в 23.00 на 605 километре федеральной трассы М-7 "Москва-Уфа" в Моргаушском районе республики. По предварительным данным, во время движения по оживленной дороге, 26-летний водитель иномарки "Хёндэ" разговаривал по телефону и не заметил, как выехал на встречку. Там его легковушка врезалась сначала в "Газель", а затем в "Шевроле Лачетти".

На месте от полученных травм скончался водитель корейской иномарки, уроженец Киргизии. Два его пассажира - молодые люди в возрасте 18-ти и 20-ти лет, получили травмы и госпитализированы. Чуть позже за помощью медиков также обратился 24-летний пассажир "Лачетти", сообщили в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU