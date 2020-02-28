2020-02-28T08:42:49+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ мистического фильма ужасов "Остров фантазий"

Мероприятие состоится 4 марта в 19.00 в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" РК Ривьера
Лика ИСАЕВА
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Сцена из фильмаСцена из фильмаФото: кадр из фильма
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Новый американский фильм мистических ужасов выходит на российкие экраны уже 5 марта, но для казанцев сделали исключение - они его увидят уже 4 марта.

Загадочный мистер Рорк (Майкл Пенья) воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

Бюджет новой картины режиссера Джеффа Уодлоу и сценаристов Джиллиана Джейкобса, Крис Роуча и Уодлоу - семь миллионов долларов. Прокатчика рассчитывают, что уже после первых выходных он окупится - они предполагают собрать 12-15 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Казани пройдет предпремьерный показ мистического фильма ужасов "Остров фантазий"
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