Президент Татарстана дал старт постройке первого в России пассажирского судна на сжиженном газе
В этот четверг на Зеленодольском заводе им. Горького прошла церемония закладки корпуса первого в России речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна проекта 03622 «Чайка», который будет работать на сжиженном природном газе. В том числе, старт постройке дал и президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Сегодня - знаковое событие не только для республики и Зеленодольского судостроительного завода, но и для всего судостроения России, - заявил Рустам Минниханов.
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
СПРАВКА
Судно «Чайка» рассчитано на 150-170 пассажиром. Оно представляет собой теплоход с высоким уровнем комфорта. Судно имеет панорамный обзор и возможность прохода под низкими мостами (Кировский мост в Казани). Предполагается, что данный теплоход будет выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям.
ИСТОЧНИК KP.RU