Президент Татарстана дал старт постройке первого в России пассажирского судна на сжиженном газе

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:27:28+03:00

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В этот четверг на Зеленодольском заводе им. Горького прошла церемония закладки корпуса первого в России речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна проекта 03622 «Чайка», который будет работать на сжиженном природном газе. В том числе, старт постройке дал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Сегодня - знаковое событие не только для республики и Зеленодольского судостроительного завода, но и для всего судостроения России, - заявил Рустам Минниханов.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

СПРАВКА

Судно «Чайка» рассчитано на 150-170 пассажиром. Оно представляет собой теплоход с высоким уровнем комфорта. Судно имеет панорамный обзор и возможность прохода под низкими мостами (Кировский мост в Казани). Предполагается, что данный теплоход будет выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям.

ИСТОЧНИК KP.RU