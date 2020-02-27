В Казани до конца марта запретят проезд по улицам Бичурина и Лавреньтева

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:06:55+03:00

Ограничение движения будет действовать только на определенных участках

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В Исполкоме Казани приняли решение перекрыть до конца марта движение на двух улицах.

Так, с 4 по 25 марта нельзя будет проехать по улице Бичурина – участок между домами №11 и №13. К слову, непосредственно около последнего дома движение перекроют с 22.00 13 марта и до 6.00 16 марта. Эти неудобства автомобилистам придется потерпеть из-за работ по устройству наружных сетей водопровода и ливневки дома на улице Четаева.

Также с 5 и вплоть до 31 марта запретят проезд машин по улице Лаврентьева – около дома №12 на улице Адоратского. Кстати, пешеходам там тоже не разрешат ходить. А все из-за строительства теплотрассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU