В Чувашии насильник убил брата и был приговорен за это на 12 лет колонии

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:43:18+03:00

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54-летнего жителя деревни Тугасы Шумерлинского района суд признал виновными в убийстве своего младшего брата.

22 октября прошлого года мужчина, 10 лет отсидевший в колонии за изнасилование девушки-подростка, у себя дома выпивал со своим 49-летним братом. В ходе застолья между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Старший из них схватил нож и набросился на младшего родственника и жестоко зарезал. Эксперты насчитали потом на теле убитого с дюжину ножевых ранений, в том числе и в грудь. При этом потерпевший скончался не сразу. То, что он не подает признаков жизни его брат понял лишь утром. Мужчина сам вызвал полицию на место преступления.

- С учетом прошлой судимости и то, что мужчина все еще находился под административным надзором, его приговорили к 12 годам колонии особого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU