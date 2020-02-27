В Чувашии насильник убил брата и был приговорен за это на 12 лет колонии
54-летнего жителя деревни Тугасы Шумерлинского района суд признал виновными в убийстве своего младшего брата.
22 октября прошлого года мужчина, 10 лет отсидевший в колонии за изнасилование девушки-подростка, у себя дома выпивал со своим 49-летним братом. В ходе застолья между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Старший из них схватил нож и набросился на младшего родственника и жестоко зарезал. Эксперты насчитали потом на теле убитого с дюжину ножевых ранений, в том числе и в грудь. При этом потерпевший скончался не сразу. То, что он не подает признаков жизни его брат понял лишь утром. Мужчина сам вызвал полицию на место преступления.
- С учетом прошлой судимости и то, что мужчина все еще находился под административным надзором, его приговорили к 12 годам колонии особого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU