В Татарстане пенсионерка едва не погибла из-за сигареты

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:29:18+03:00

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Дым из квартиры одинокой пенсионерки на втором этаже дома на улице Королева в Зеленодольске заметили соседи. Они и вызвали пожарных. Те, прибыв на место, выяснили, что в квартире горит кресло. В свою очередь 62-летняя пенсионерка уже успела сама выбраться на улицу.

С возгоранием справились быстро - общая площадь пожара составила один квадратный метр. По предварительным данным, пенсионерка не погасила сигарету, из-за чего и начался пожар.

Осмотрев женщину медики "скорой" поставили ей диагноз: "легкое отравление продуктами горения". Соседи же сообщили дознавателям МЧС Татарстана, что пострадавшая пенсионерка любит не только курить, но и частенько выпивает.

- В целях профилактики дельнейших случаев возгораний, а также для своевременного обнаружения возможного пожара сотрудники пожарно-спасательного отряда решили установить в квартире пострадавшей автономные дымовые извещатели, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Женщина с благодарностью приняла такой подарок от пожарных и обещала впредь быть бдительной и предельно осторожной в обращении с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU