2020-02-27T15:46:39+03:00
Происшествия

В Татарстане около своего дома полицейский нашел растерзанное собаками тело младенца

Животные раскопали его в навозной куче
Лика ИСАЕВА
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Правоохранители уже вычислили предполагаемую мать младенца.Правоохранители уже вычислили предполагаемую мать младенца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудник полиции из Тетюшского района обнаружил неподалеку от своего дома в селе Малое Шемякино останки младенца. На них были следы зубов собак. Судя по всему, животные растерзали тело ребенка.

- По факту данной находки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Пока эксперты выясняют обстоятельства гибели младенца и то, живым ли он появился на свет, правоохранители уже смогли вычислить его предполагаемую мать. 25-летняя соседка того самого полицейского призналась, что родила семимесячного мальчика еще в декабре 2019 года. По ее словам, ребенок появился на этот свет мертвым. Женщина решила избавиться от тела, спрятав его в навозной куче. Но его раскопали собаки.

На данный момент следователи выяснили, что подозреваемая женщина на учет по беременности в медучреждения не вставала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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