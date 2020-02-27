2020-02-27T14:58:27+03:00
Общество

28 февраля в трех районах Казани отключат электричество

Это связано с плановыми работами, в том числе и на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с самого утра.Отключать начнут с самого утра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту пятницу на день отключат свет в ряде домов, расположенных на территории трех районов столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 17.00 его не будет в Вахитовском районе по адресам: улица Бутлерова, 29, 35/15.

А с 8.00 до 18.00 в Приволжском районе обесточат частные дома, расположенных по улицам: 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Авангардный переулок, Бодрая, Горийская, Грунтовая, Дудинская, Запорожская и Адмирала Ушакова.

На это же время электричество отключат в частных домах Советского района по улицам: 4-й Ноксинский переулок, 5-й Ноксинский переулок, 7-я Полевая, Вишневая, Грачиная, Луговая, Нардуган, Дуслар, Заречная, Профсоюзная, Радужная, Туманная, Тузгагак, Центральная, Черемшановая, Школьная и Яфраклы.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 электричество также отключат в Советском районе по адресам: улица Начальная, 2, 4, 9/10, 10, улица Советская, 4, 6, 8, 12, 14а, улица Стадионная, 2, 5, 5а, 6.

Все эти отключения связаны с запланированным на 28 февраля ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, а также его техобслуживанием на сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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