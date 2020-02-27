Татарстанские власти предупредили о наказании за фейки о коронавирусе
В этот четверг на традиционном брифинге в Кабмине Татарстана руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова напомнила об ответственности за фейки на тему коронавируса.
Поводом для этого стало распространенное в мессенджерах сообщение. Оно появилось чуть ли ни сразу после прибытия в Казань на карантин из-за коронавируса восьмерых пассажиров лайнера Diamond Princess.
В фейковом сообщении был призыв распространить дальше информацию о том, что все прибывшие в город туристы больны коронавирусом. Хотя на поверку диагноз подтвердился только у троих - болезнь протекает в легкой форме. Все туристы изолированы от внешнего мира, как и лечащие их врачи.
Галимова отметила, что в некоторых российских регионах дела о таких фейках уже были доведены до суда, правда, в Татарстане такой практики пока не было.
Также руководитель пресс-службы президента республики обратилась и представителям СМИ – публиковать только проверенную информацию о ситуации с коронавирусом, опираясь при этом на официальные источники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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