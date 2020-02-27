Казанцев просят помочь в поисках пропавшей 36-летней Анастасии Частиковой

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:05:01+03:00

О ее местонахождении неизвестно с 24 февраля

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В официальной группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Татарстан появилось сообщение о поисках 36-летней Частиковой Анастасии Андреевной. Близкие потеряли с ней связь с 24 февраля. По мнению волонтеров, пропавшая может находится в Казани, а также в Ижевске.

Анастасия Частикова имеет рост 157 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы и зелёные глаза. На момент пропажи была одета в чёрный короткий пуховик, серые спортивные лосины, чёрные кроссовки и розовую вязаную шапку.

Кроме того известно, что девушка может перемещаться на машине Мазда 6 темно-коричневого цвета.

Всех, кто видел Анастасию Частикову, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU