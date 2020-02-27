Тренер «Ак Барса» о последней игре в регулярке: Нужно сыграть заряженно, системно и дисциплинированно

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:08:38+03:00

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27 февраля «Ак Барс» дома примет «Автомобилист» в заключительном для казанцев матче регулярного чемпионата. Начнётся встреча в 19:30.

Казанцы начали домашнюю серию двумя победами: в матче с минским «Динамо» и с «Салаватом Юлаевым». Перед своей последней игрой в регулярке «барсы» возглавляют сводную таблицу КХЛ. Кроме того, в случае победы казанцы могут впервые в своей истории завоевать Кубок континента.

− На каждую игру мы выходим с желанием побеждать, и сегодняшний матч – не исключение. Казалось бы, сегодня – последняя игра, но турнирная подоплёка есть. Нам нужно сыграть очень заряженно, системно и дисциплинированно, – прокомментировал предстоящий матч тренер «Ак Барса» Евгений Перов.

ИСТОЧНИК KP.RU