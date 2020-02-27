2020-02-27T14:16:15+03:00
Общество

"Татры" уйдут в прошлое?: Ульяновск закупит 70 новых низкопольных трамваев

По городу все еще курсируют вагоны, выпущенные во времена Советского Союза
Владимир КРУПСКИЙ
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Новые трамваи должны прибыть в город в течение года.Новые трамваи должны прибыть в город в течение года.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Ульяновск все же закупит новые трамваи. Разговоры об этом ведутся еще с прошлого года. Правда, горожане не верили в реалистичность планов местных чиновников. И вот накануне губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что для регионального центра закупят 70 новых трамваев. Причем, все вагоны будут современными и низкопольными.

- Мы реализовали проект бесплатного проезда школьников и студентов Ульяновска в трамваях и троллейбусах. Чтобы сделать жизнь горожан более комфортной, необходимо обновить трамвайный парк. При этом нужно ориентироваться на покупку современного транспорта, который собирают на производствах с использованием самых передовых технологий. Сегодня подписал соответствующее распоряжение о закупке 70 новых трамваев, - отметил на очередном совещании глава области.

Согласно распоряжению Морозова, в этом году региональные Министерство промышленности и транспорта и Министерство финансов должны обеспечить приобретение 70 трамваев с использованием лизинга.

- Это позволит обновить подвижной состав городского наземного электрического транспорта и вывести из эксплуатации трамвайные вагоны 1977-1987 годов выпуска. Это положительно отразится на качестве и безопасности пассажирских перевозок. Низкопольные вагоны будут выполнены в комплектации «Доступная среда», оборудованы кондиционером. Приобретение планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с привлечением средств федерального бюджета, - рассказал Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

Новые трамваи должны прийти на смену стареньким "Татрам", которые сейчас составляют едва ли не большую часть трамвайного парка Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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