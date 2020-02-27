В Набережные Челны на тестовые испытания приедет еще один автобус

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:36:06+03:00

Он начнет курсировать по городу с 15 марта

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Власти Набережных Челнов продолжают искать варианты решения транспортной проблемы. После ухода с городских дорог автобусов "НЕФАЗ", которые пришлось вернуть "КАМАЗу", чиновники договариваются о тестовых испытаниях новых автобусов. Так. в город уже прибыли "МАЗ" и "Лотос", а с 15 марта на челнинские маршруты выйдет автобус ульяновского производителя – "СИМАЗ".

В отличае от "МАЗа" и "Лотоса", "СИМАЗ" - автобус не большой, а средней вместимости. Тем не менее, он довольно удобный.

- Автобус доступен для всех категорий пассажиров, здесь имеется пневмоподвеска, которая позволяет опускать автобус, а также площадка для перевозки колясок. Из дополнительных удобств – кондиционер, система подсчета пассажиропотока, видеонаблюдение, информационное табло, речевой информатор, бегущая строка и USB-входы для зарядки телефонов, - сообщили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Автобус будут тестировать в течение трех недель. После этого власти города будут принимать решение о целесообразности покупки машины.

ИСТОЧНИК KP.RU