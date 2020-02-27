Слуцкий рассказал, кто станет основным левым защитником в "Рубине"
Казанский "Рубин" до последнего дня работы трансферного окна пытался приобрести игрока на позицию левого защитника. Однако сделать этого так и не смог. Ни Меркулов из "Урала", ни Терехов из "Оренбурга" состав казанской команды так и не пополнили. В результате основным левым защитником на весеннюю часть сезона стал Александр Зуев, который обычно играет ближе к атаке.
Леонид Слуцкий начал наигрывать игрока на новой позиции еще на последнем сборе в Турции. В итоге он выиграл конкуренцию у более молодых футболистов - Степанова и Пояркова.
- У каждого тренера свои требования. Мне хотелось бы, чтобы оборонительный фланговый игрок был атакующего свойства. Поэтому Зуев – как одна из дополнительных опций, он в конкуренции с теми же Степановым и Поярковым, - заявил Леонид Слуцкий.
Первый официальный матч в 2020 году "Рубин" проведет 1 марта. В Нижнем Новгороде подопечные Слуцкого сразятся с "Тамбовом".
ИСТОЧНИК KP.RU
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