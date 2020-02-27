Слуцкий рассказал, почему "Рубин" расстался с Башкировым

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:18:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад "Рубин" объявил о расставании с полузащитником Евгением Башкировым. Произошло это уже после закрытия трансферного окна. Поэтому у болельщиков возникло немало вопросов к тренерскому штабу. Все точки над "и" расставил наставник казанского клуба Леонид Слуцкий. Он объяснил причину расставания с игроком.

- Он получил очень интересный вариант в Европе. Думаю, скоро будет объявлено. Он давно мечтал попробовать себя за рубежом, и мы пошли навстречу футболисту, - рассказал Слуцкий.

По всей вероятности клубом, который сделал игроку предложение, является польский "Заглембе". Об этом сообщают многие СМИ. Трансферное окно в Польше закроется только 2 марта, так что Башкирова спокойно смогут внести в заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU