2020-02-27T12:18:54+03:00
Спорт

Слуцкий рассказал, почему "Рубин" расстался с Башкировым

По его словам, игрок получил заманчивое предложение из Европы
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Несколько дней назад "Рубин" объявил о расставании с полузащитником Евгением Башкировым. Произошло это уже после закрытия трансферного окна. Поэтому у болельщиков возникло немало вопросов к тренерскому штабу. Все точки над "и" расставил наставник казанского клуба Леонид Слуцкий. Он объяснил причину расставания с игроком.

- Он получил очень интересный вариант в Европе. Думаю, скоро будет объявлено. Он давно мечтал попробовать себя за рубежом, и мы пошли навстречу футболисту, - рассказал Слуцкий.

По всей вероятности клубом, который сделал игроку предложение, является польский "Заглембе". Об этом сообщают многие СМИ. Трансферное окно в Польше закроется только 2 марта, так что Башкирова спокойно смогут внести в заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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