2020-02-27T11:51:15+03:00
Общество

1 марта в центре Казани отпразднуют Масленицу 2020

Всех пришедших будут угощать блинами
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Помимо угощений, пришедших на праздник ожидают конкурсы с призами.Помимо угощений, пришедших на праздник ожидают конкурсы с призами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Праздничные гуляния в честь проводов зимы и Масленицы 2020 в Казани пройдут в самом ее центре – на пешеходной улице Баумана, которую давно уже прозвали местным арбатом.

Так, что же ждет гостей и жителей города в это воскресенье? Во-первых, прийти на Масленицу 2020 в центр Казани стоит из-за того, что там в этот день будут бесплатно угощать блинами. Помимо лакомств, там для всех желающих проведут конкурсы с призами и мастер-классы. Не обойдется и без выступления артистов. Праздник пройдет около Дома печати с 12.30 до 16.30.

К слову, в этот день часть музеев на улице Баумана предоставят скидки на входные билеты. Сообщает городской комитет по развитию туризма.

Отметим, сжигание традиционного чучела Масленицы в программе не значится. Оно и понятно, как никак центр столицы Татарстана, какие уж тут костры.

Но за этим обрядом во всей красе можно будет понаблюдать в казанском лесопарке Лебяжье. Там также на Масленицу 2020 запланированы народные гуляния. Праздник начнется 1 марта в 10.00, а само сжигание чучела намечено на 13.00. После обряда на сцене выступит певица Виктория Дайнеко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица 2020 на острове-граде Свияжск: полная программа мероприятий

Масленицу 2020 в Татарстане отметят 1 марта. «Комсомолка» публикует полную программу гуляний на острове-граде Свияжск (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подкасты: с чего начать, где искать, какие выбрать
1 марта в центре Казани отпразднуют Масленицу 2020
В Йошкар-Оле в массовом ДТП пострадали женщина и 14-летняя девочка
В Казани в аварии двух легковушек пострадал 11-летний пассажир "четырнадцатой"
В Казани арестовали экс-начальника Медико-социальной экспертизы Татарстана
Квалификационная коллегия судей Татарстана лишила статуса Эльмиру Зиганшину
В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" на мосту через Свиягу в аварии погибли два человека
На сцене "Москонцерта" покажут два спектакля татарского театра имени Тичурина
В Казани за 45 миллионов рублей продают пивзавод
На Казанском вертолетном заводе заказчику передали первый новый Ми-38
Учащиеся казанской школы-интерната получили майку с автографом Гёкдениза Карадениза и сделали ее своим талисманом
100 легендарных брендов Татарстана: завершен первый этап народного голосования
В Татарстане в 2020 году отремонтируют 28 улиц, названных в честь Великой Победы и героев Войны
Конская печень и конфеты ручной работы: стало известно, чем будут кормить гостей и участников "Новой волны 2020" в Казани
В Марий Эл из-за ошибки в номере телефона мужчина лишился 49,4 тысячи рублей
«Выбыл на 2-3 недели»: капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов получил сильный ушиб
Президент Татарстана Рустам Минниханов подарит учащимся школы-интерната майку с автографом футболиста Гекдениза Карадениза
27 февраля в Татарстане ожидается сильная гололедица, местами туман
Запеченная горбуша, мясо по-татарски и наггетсы: мэр Казани Ильсур Метшин попробовал новое школьное меню
28 февраля из-за антитеррористических учений перекроют центр Ульяновска
Состояние 8 эвакуированных в Казань пассажиров лайнера Diamond Princess остается стабильным
В Набережных Челнах экс-охранник забил до смерти свою мать
В Чувашии концерн «Тракторные заводы» задолжал 1,8 миллиардов рублей за электричество
В Чувашии нашли живой Анну Артемьеву, которая ушла из дома и пропала два дня назад
Билайн за два года удвоил сеть 4G
Житель Чувашии два раза ударил полицейского и был приговорен к колонии строгого режима
В Казани ремонт здания прокуратуры Татарстана потребует 145 миллионов рублей
В Йошкар-Оле приставы закрыли опасный стоматологический кабинет
В Чувашии могут появиться новые меры поддержки семей с пятью и более детьми