1 марта в центре Казани отпразднуют Масленицу 2020

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:51:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздничные гуляния в честь проводов зимы и Масленицы 2020 в Казани пройдут в самом ее центре – на пешеходной улице Баумана, которую давно уже прозвали местным арбатом.

Так, что же ждет гостей и жителей города в это воскресенье? Во-первых, прийти на Масленицу 2020 в центр Казани стоит из-за того, что там в этот день будут бесплатно угощать блинами. Помимо лакомств, там для всех желающих проведут конкурсы с призами и мастер-классы. Не обойдется и без выступления артистов. Праздник пройдет около Дома печати с 12.30 до 16.30.

К слову, в этот день часть музеев на улице Баумана предоставят скидки на входные билеты. Сообщает городской комитет по развитию туризма.

Отметим, сжигание традиционного чучела Масленицы в программе не значится. Оно и понятно, как никак центр столицы Татарстана, какие уж тут костры.

Но за этим обрядом во всей красе можно будет понаблюдать в казанском лесопарке Лебяжье. Там также на Масленицу 2020 запланированы народные гуляния. Праздник начнется 1 марта в 10.00, а само сжигание чучела намечено на 13.00. После обряда на сцене выступит певица Виктория Дайнеко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица 2020 на острове-граде Свияжск: полная программа мероприятий

Масленицу 2020 в Татарстане отметят 1 марта. «Комсомолка» публикует полную программу гуляний на острове-граде Свияжск (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU