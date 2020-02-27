В Казани после падения женщины в канализационный колодец возбудили уголовное дело

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:20:10+03:00

Пострадавшая получила травмы и вытаскивать ее пришлось спасателям

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Сотрудники следственного комитета Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Халатность" по факту падения 51-летней женщины в канализационный колодец.

ЧП произошло 24 февраля ночью на улице Фрунзе в Кировском районе Казани. Прохожая упала в открытый люк и получила травму руки. Самостоятельно выбраться она не сумела, и вызвала спасателей.

Следователями было установлено, что женщина провалилась на глубину трех метров на участке дороги, которое не имело должного освещения. Женщина в темноте просто не могла заметить западни.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU