2020-02-27T13:20:10+03:00
Происшествия

В Казани после падения женщины в канализационный колодец возбудили уголовное дело

Пострадавшая получила травмы и вытаскивать ее пришлось спасателям
Лика ИСАЕВА
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Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сотрудники следственного комитета Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Халатность" по факту падения 51-летней женщины в канализационный колодец.

ЧП произошло 24 февраля ночью на улице Фрунзе в Кировском районе Казани. Прохожая упала в открытый люк и получила травму руки. Самостоятельно выбраться она не сумела, и вызвала спасателей.

Следователями было установлено, что женщина провалилась на глубину трех метров на участке дороги, которое не имело должного освещения. Женщина в темноте просто не могла заметить западни.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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