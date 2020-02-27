"Зенит" разгромил "Газпром-Югру" и сократил отставание от лидера до 1 очка

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:54:49+03:00

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Казанский "Зенит" вплотную приблизился к лидирующему в чемпионате России новосибирскому "Локомотиву". Накануне подопечные Алексея Вербова на своей площадке принимали "Газпром-Югру" из Сургута.

Казанцы сразу же показали соперникам, кто хозяин положения. В первой партии игроки "Зенита" быстро ушли в отрыв - 13:6, а затем спокойно довели сет до победы - 25:17. Во второй партии гости попытались навязать "Зениту" борьбу, но хватило их только до середины игрового отрезка. Итог - 25:20 в пользу казанского клуба.

Третью партию игроки "Зенита" также спокойно выиграли - 25:18. В итоге 3:0 - уверенная победа казанского клуба. Теперь в активе "Зенита" 41 очко и второе место в турнирной таблице. Лидирует "Локомотив" - у него на один балл больше.

До завершения регулярного чемпионата командам осталось провести по два матча. "Зенит" дома сразится с нижегородским "АСК", а затем отправится в Сургут на матч против "Газпром-Югры". "Локомотиву" предстоит домашний поединок с "Динамо" из Ленинградской области и выездной матч с уфимским "Уралом". В случае осечки конкурента "Зенит" может рассчитывать на победу в регулярке.

ИСТОЧНИК KP.RU