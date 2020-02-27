2020-02-27T11:29:46+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в массовом ДТП пострадали женщина и 14-летняя девочка

Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля в 8.00 на улице Красноармейской в столице Марий Эл. По предварительным данным, 32-летний водитель фургона ГАЗ не выбрал безопасную дистанцию. В результате его автомобиль столкнулся с легковушкой ВАЗ, которой управляла 37-летняя женщина-водитель. Ее машину ударом отбросило на стоящую на светофоре иномарку "КИА", за рулем которой находилась 45-летняя женщина.

В этом ДТП получили травмы различной степени тяжести женщина-водитель отечественной легковушки и ее 14-летняя пассажирка. Они госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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