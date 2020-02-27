В Казани в аварии двух легковушек пострадал 11-летний пассажир "четырнадцатой"
Столкновение двух легковушек - корейского автомобиля "КИА Сид" и отечественного ВАЗ-2114 произошло 26 февраля в 13.15 на улице Хасана Туфана в Московском районе столицы Татарстана. Как предполагают сотрудники Госавтоинспекции, 32-летний водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения - он проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу", выехал на главную, где произошло столкновение с "четырнадцатой". Отечественной легковушкой управляла 33-летняя женщина-водитель.
В результате аварии травму головы получил 11-летний пассажир отечественной легковушки. Мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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