2020-02-27T10:05:00+03:00
Происшествия

В Казани арестовали экс-начальника Медико-социальной экспертизы Татарстана

Кира Целищева ранее уже была судима за взятки
Лика ИСАЕВА
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Экс-руководителя медико-социальной экспертизы Татарстана взяли под стражуЭкс-руководителя медико-социальной экспертизы Татарстана взяли под стражу
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В Ново-Савиновском районном суде во время судебноо заседания судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 64-летней Киры Целищевой. Женщину заподозрили в посредничестве во взяточничестве, и на время расследования ее взяли под стражу.

Взятка была предназначена для решения вопроса о признании одноо из призывников не годным к воинской службе. Вопрос, как полагает следствие, помогла "решить" за 150 тысяч рублей Целищева. До 2012 года она возглавляла Медико-социальную экспертизу Татарстана, но лишилась должности за то, что брала взятки с родителей детей-инвалидов для продления стутуса инвалидности. Тогда ее осудили, назначили уголовный штраф в 200 тысяч рублей, котрый она выплатила. Должности женщина лишилась, но связи в военокомате у нее остались - женщина когда-то была в составе врачей призывной комиссии.

Вот и молодому парню, не желающему служить в армии, она помогла. Но позднее он узнал, что из-за своего плоскостопия он бы и так был бы признан не годным к службе в Вооруженных Силах России. Татарстанец написал явку с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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