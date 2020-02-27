Квалификационная коллегия судей Татарстана лишила статуса Эльмиру Зиганшину

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:28:45+03:00

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В октябре 2019 года в Верховном суде республики зачитали приговор 36-летней мировой судье в отставке Эльмиры Зиганшиной. Женщине за взятку назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Попытка защиты опротестовать приговор была безуспешна - он утвердился в Апелляционном суде Нижнего Новгорода.

До 26 февраля Зиганшина находилась в статусе судьи в отставке. Но во время заседания Квалификационной коллегии судей Татарстана было удовлетворено представление председателя Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиза Гилазова о прекращении ее отставки в соответствии с законодательством - она лишена судейской мантии в связи в ступлением в законную силу обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU