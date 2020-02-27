В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" на мосту через Свиягу в аварии погибли два человека

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:38:13+03:00

По предварительным данным, такси - иномарка "Мицубиси", на встречке врезалась в фуру "Скания"

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Смертельная авария произошла на мосту через Свиягу на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" в четверг, 27 февраля, в 5.12. Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана сообщили "Комсомольской правде - Казань", что авария произошла на 756 километре автодороги. Как уже успели установить правоохранители, 36-летний водитель автомобиля такси "Мицубиси" на скорости вылетел на встречку и врезался лоб в лоб в многотонную фуру "Скания".

На месте от полученных многочисленных травм скончались водитель иномарки и его 49-летняя пассажирка.

Иномарка врезалась на встречку в фуруФото: соцсети

- Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщают в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU