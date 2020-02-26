2020-02-26T18:36:57+03:00
Общество

100 легендарных брендов Татарстана: завершен первый этап народного голосования

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Второй этап голосования начнется с 1 марта.Второй этап голосования начнется с 1 марта.
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В рамках празднования 100-летия образования ТАССР, продолжается масштабное народное голосование, которое определит 100 самых легендарных брендов Татарстана. 100-летний юбилей - отличный повод, определить самые значимые успехи республики в экономике, производстве, культуре и науке.

На данный момент, первый этап народного голосования «100 легендарных брендов Республики Татарстан» завершен. В голосовании приняли участие более 120 000 человек. Определены первые 57 победителей. С их списком и всеми результатами можно ознакомиться на сайте 100 брендов и на сайте «Комсомольская правда – Казань».

Уже 1 марта стартует второй этап голосования по районным спискам. Татарстанцы, народным голосованием, до 31 марта определят ещё 43 легендарных бренда, по одному на каждый район. Развернётся конкуренция среди организаций и предприятий, которые олицетворяют историю, производственный и культурный уровень всех районов нашей республики.

Голосуйте! У тех, кто уже принял участие в первом этапе голосования и тех, кто только к нему подключиться сейчас, есть шанс определить окончательный список ста самых легендарных брендов. Это можно сделать, не только проголосовав за список в своём районе, но и отдав свой голос за те бренды, которые определяют лицо других районов, а значит, и всего Татарстана.

Легендарной может стать компания, её бренд или организация, созданная на территории района. Это бренды с большой историей, перспективами, значимые для экономики, культурной и общественной жизни.

Вручение дипломов по итогам народного голосования планируется провести в торжественной обстановке в Казани во Дворце земледельцев, 17 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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