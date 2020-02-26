Учащиеся казанской школы-интерната получили майку с автографом Гёкдениза Карадениза и сделали ее своим талисманом

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:46:21+03:00

Ранее учащиеся школы-интерната №4 взяли «бронзу» на российском футбольном турнире для детей с особенностями развития.

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Юные футболисты казанской школы-интерната №4 получили от президента Татарстана Рустама Минниханова майку с автографом экс-капитана «Рубина» Гёкдениза Карадениза. Спортсмен презентовал ее в качестве сувенира главе региона во время личной встречи.

Ранее учащиеся школы-интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья взяли «бронзу» на российском футбольном турнире для детей с особенностями развития. Общим решением ребята сделали майку своим талисманом. Юные спортсмены надеются, что она будет приносить им удачу.

ИСТОЧНИК KP.RU