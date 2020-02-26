На Казанском вертолетном заводе заказчику передали первый новый Ми-38

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:07:07+03:00

Машина будут использоваться для перевозок бизнес-класса

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В среду, 26 февраля, на Казанском вертолетном заводе состоялась торжественная передача нового Ми-38 первому заказчику - «Газпромбанк Лизинг». Машина будет использоваться для перевозок бизнес-класса, сообщает пресс-служба холдинга “Вертолеты России”

В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что новый Ми-38 – «современнейшая машина, новый рубеж нашего вертолетного завода».

Новый Ми-38 обладает салоном повышенной комфортности. Он может разгоняться до 250 километров в час, дальность полета до 880 километров.

Вертолет может применяться как для перевозки грузов и пассажиров, так и для поисково-спасательных работ. Кроме того, Ми-38 можно использовать еще и как летающий госпиталь.

ИСТОЧНИК KP.RU