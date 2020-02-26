2020-02-26T18:00:16+03:00
Общество

В Татарстане в 2020 году отремонтируют 28 улиц, названных в честь Великой Победы и героев Войны

Сделано это будет в рамках федерального проекта «Улицы Победы»
Алина ГАБДУЛИНА
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В Казани работы коснутся участков проспекта Победы и улицы Рихарда Зорге.В Казани работы коснутся участков проспекта Победы и улицы Рихарда Зорге.
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В 2020 году в Татарстане собираются отремонтировать 28 улиц. Сделано это будет в рамках федерального проекта «Улицы Победы» - части нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обновлены будут улицы, проспекты и площади, названные в честь Великой Победы и героев Войны.

Так, в этом году на 16 улицах отремонтируют асфальт, на 12 - благоустроят прилегающие тротуары и установят недостающие дорожные знаки. В Казани работы коснутся участков: проспекта Победы и улицы Рихарда Зорге.

В Агрызе - улиц Шабалина, Шамсутдинова и Гайнуллина.

В Азнакаеве - улицы Джалиля и площади Победы.

В Аксубаево - улиц Победы и Мазилина.

В Бугульме - улиц Георгия Жукова и Николая Сентюкова.

В Болгаре – улицы Абдуллы Алиша.

В Тетюшах - улиц 50 лет Победы и Родионова.

В селе Старые Уруссу – улицы Рокосовского.

В селе Байряки-Тамак – улицы Героя Шарипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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