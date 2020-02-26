В Татарстане в 2020 году отремонтируют 28 улиц, названных в честь Великой Победы и героев Войны
В 2020 году в Татарстане собираются отремонтировать 28 улиц. Сделано это будет в рамках федерального проекта «Улицы Победы» - части нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлены будут улицы, проспекты и площади, названные в честь Великой Победы и героев Войны.
Так, в этом году на 16 улицах отремонтируют асфальт, на 12 - благоустроят прилегающие тротуары и установят недостающие дорожные знаки. В Казани работы коснутся участков: проспекта Победы и улицы Рихарда Зорге.
В Агрызе - улиц Шабалина, Шамсутдинова и Гайнуллина.
В Азнакаеве - улицы Джалиля и площади Победы.
В Аксубаево - улиц Победы и Мазилина.
В Бугульме - улиц Георгия Жукова и Николая Сентюкова.
В Болгаре – улицы Абдуллы Алиша.
В Тетюшах - улиц 50 лет Победы и Родионова.
В селе Старые Уруссу – улицы Рокосовского.
В селе Байряки-Тамак – улицы Героя Шарипова.
ИСТОЧНИК KP.RU