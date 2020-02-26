2020-02-26T17:00:28+03:00
Спорт

«Выбыл на 2-3 недели»: капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов получил сильный ушиб

Хоккеист пропустит серию плей-офф против "Нефтехимика"
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба хоккейной команды "Ак Барс"Фото: пресс-служба хоккейной команды "Ак Барс"
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 февраля, капитан и нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов получил травму. Это произошло в первом периоде матча против «Салавата Юлаева». После осмотра врачами стало ясно – спортсмен выбыл на 2-3 недели. Так, он пропустит серию 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина против «Нефтихимика».

- В первом периоде Зарипов получил удар в борьбе на чужом пятаке, и нападающему казанцев понадобилась помощь врачей. После перерыва он сыграл 2 смены и больше на льду не появлялся, всего за игру Зарипов провёл на льду 5 минут и 32 секунды, - отмечает пресс-служба команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне Данис Зарипов сыграл 52 матча и набрал 27 очков при показателе полезности +2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани за 45 миллионов рублей продают пивзавод
На Казанском вертолетном заводе заказчику передали первый новый Ми-38
Учащиеся казанской школы-интерната получили майку с автографом Гёкдениза Карадениза и сделали ее своим талисманом
100 легендарных брендов Татарстана: завершен первый этап народного голосования
В Татарстане в 2020 году отремонтируют 28 улиц, названных в честь Великой Победы и героев Войны
Конская печень и конфеты ручной работы: стало известно, чем будут кормить гостей и участников "Новой волны 2020" в Казани
В Марий Эл из-за ошибки в номере телефона мужчина лишился 49,4 тысячи рублей
«Выбыл на 2-3 недели»: капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов получил сильный ушиб
Президент Татарстана Рустам Минниханов подарит учащимся школы-интерната майку с автографом футболиста Гекдениза Карадениза
27 февраля в Татарстане ожидается сильная гололедица, местами туман
Запеченная горбуша, мясо по-татарски и наггетсы: мэр Казани Ильсур Метшин попробовал новое школьное меню
28 февраля из-за антитеррористических учений перекроют центр Ульяновска
Состояние 8 эвакуированных в Казань пассажиров лайнера Diamond Princess остается стабильным
В Набережных Челнах экс-охранник забил до смерти свою мать
В Чувашии концерн «Тракторные заводы» задолжал 1,8 миллиардов рублей за электричество
В Чувашии нашли живой Анну Артемьеву, которая ушла из дома и пропала два дня назад
Билайн за два года удвоил сеть 4G
Житель Чувашии два раза ударил полицейского и был приговорен к колонии строгого режима
В Казани ремонт здания прокуратуры Татарстана потребует 145 миллионов рублей
В Йошкар-Оле приставы закрыли опасный стоматологический кабинет
В Чувашии могут появиться новые меры поддержки семей с пятью и более детьми