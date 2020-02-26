«Выбыл на 2-3 недели»: капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов получил сильный ушиб

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:00:28+03:00

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Во вторник, 25 февраля, капитан и нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов получил травму. Это произошло в первом периоде матча против «Салавата Юлаева». После осмотра врачами стало ясно – спортсмен выбыл на 2-3 недели. Так, он пропустит серию 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина против «Нефтихимика».

- В первом периоде Зарипов получил удар в борьбе на чужом пятаке, и нападающему казанцев понадобилась помощь врачей. После перерыва он сыграл 2 смены и больше на льду не появлялся, всего за игру Зарипов провёл на льду 5 минут и 32 секунды, - отмечает пресс-служба команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне Данис Зарипов сыграл 52 матча и набрал 27 очков при показателе полезности +2.

ИСТОЧНИК KP.RU