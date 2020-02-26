2020-02-26T16:18:47+03:00
Общество

Запеченная горбуша, мясо по-татарски и наггетсы: мэр Казани Ильсур Метшин попробовал новое школьное меню

Градоначальник сделал это во время посещения Департаменте продовольствия и социального питания
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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В среду, 26 февраля, мэру Казани Ильсуру Метшину представили обновленное школьное меню. Градоначальник продегустировал блюда в Департаменте продовольствия и социального питания.

Среди них: запеченная горбуша, рыба «Восторг», мясо по-татарски, тушеные куриные ножки с рисом и овощами, рыбная запеканка, бифштекс, котлеты «Школьные» и наггетсы.

- Ильсур Метшин продегустировал готовые блюда нового школьного меню и отметил, что они отличаются красивой подачей и хорошими вкусовыми качествами, - отмечает пресс-служба мэрии Казани.

Отметим, что новое меню в школах Казани было введено еще с 1 сентября прошлого года. В нем стало меньше полуфабрикатов и появилось горячее питание в двух вариантах с более низкой стоимостью (45 рублей) включающее второе блюдо или первое блюдо с выпечкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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