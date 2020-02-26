27 февраля в Татарстане ожидается сильная гололедица, местами туман
В четверг, 27 февраля, в Татарстане в целом и в Казани в частности ожидается сильный гололед, местами туман. Об этом жителей республики предупреждает пресс-служба МЧС региона.
- Подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности <...> Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния, - советует ведомство.
Кроме того, по данным Гидрометцентра Татарстана, утром и днем в четверг могут выпасть небольшие осадки в виде мокрого снега, а также дождя. В отдельных районах возможна метель. Ночью столбики термометров в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов, днем – могут подняться до +4.
ИСТОЧНИК KP.RU