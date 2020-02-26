2020-02-26T16:35:05+03:00
Общество

27 февраля в Татарстане ожидается сильная гололедица, местами туман

Кроме того, в республике прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя
Алина ГАБДУЛИНА
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Ночью в регионе столбики термометров в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов.Ночью в регионе столбики термометров в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В четверг, 27 февраля, в Татарстане в целом и в Казани в частности ожидается сильный гололед, местами туман. Об этом жителей республики предупреждает пресс-служба МЧС региона.

- Подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности <...> Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния, - советует ведомство.

Кроме того, по данным Гидрометцентра Татарстана, утром и днем в четверг могут выпасть небольшие осадки в виде мокрого снега, а также дождя. В отдельных районах возможна метель. Ночью столбики термометров в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов, днем – могут подняться до +4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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