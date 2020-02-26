Президент Татарстана Рустам Минниханов подарит учащимся школы-интерната майку с автографом футболиста Гекдениза Карадениза

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:49:46+03:00

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В среду, 26 февраля, президент Татарстана Рустам Минниахнов встретился с турецким спортсменом, экс-футболистом казанского «Рубина» Гёкденизом Караденизом. Они обсудили вопросы взаимодействия в части популяризации здорового образа жизни и поддержки детского спорта в республике.

Гёкдениз Карадениз оставил главе региона небольшой подарок – спортивную майку со своим автографом. Минниханов предложил передать этот сувенир учащимся казанской школы-интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Отметим, что Гекдениз Карадениз выступал за футбольную команду «Рубин» с 2008 по 2018 год. За это время казанцы дважды становились чемпионами России, выигрывали Кубок страны и дважды брали Суперкубок.

ИСТОЧНИК KP.RU